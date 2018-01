Guarani pronto para pegar o Palmeiras O Guarani enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, motivado pela seqüência de bons resultados. Nos últimos três jogos, foram três vitórias, duas pelo Paulistão e uma pela Copa do Brasil. A equipe lidera o Grupo 1 com seis pontos ganhos e junto com Portuguesa Santista e São Caetano. O técnico Giba tem apenas uma dúvida para definir o time titular. O meia Esquerdinha, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, está disponível e pode retornar. Caso ele entre, quem perde a posição é Alexandre. Na lateral-esquerda, Gílson, que voltou a jogar no meio de semana, na vitória sobre o Pelotas-RS, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, está confirmado e faz sua estréia no Estadual. No ataque, Rodrigão, que no jogo do meio de semana, marcou seu primeiro gol pelo Guarani, espera desencantar também no Paulistão. E conta com o apoio do técnico: "Aos poucos ele vai se soltando, mesmo porque ele depende muito dos companheiros". Mesmo considerando que o empate seria válido em termos de classificação, o técnico acha que não se pode desperdiçar a chance de vencer em casa. "É a lógica do futebol: vencer em casa e somar pontos fora. Mas sei que será um jogo difícil e muito chato, de muita ma rcação", prevê o técnico. Esta será a primeira vez que Jair Picerni volta ao estádio Brinco de Ouro depois de ter trocado o Guarani pelo Palmeiras. A saída do treinador ainda não foi bem assimilada pelos dirigentes. Alguns deles aacusam o técnico de falta de profissionalismo, que rompeu o contrato que só terminaria na metade do ano. Para esta partida, estarão à venda um total de 20.000 ingressos. A torcida do Guarani terá direito à 15.300, enquanto os palmeirenses, que ficarão situados na cabeceira atrás do gol do placar, terão 4.700 ingressos.