Guarani pronto para pegar Santo André Sonhando em buscar o título da Copa do Brasil, o técnico Joel Santana praticamente definiu o time do Guarani que enfrentará o Santo André, quarta-feira, em Campinas, pela terceira fase da competição. O segundo jogo está marcado para dia 5 de maio, no ABC. "Sinceramente, estou otimista. Tivemos tempo para treinar e o time evoluiu muito. A Copa do Brasil é uma competição equilibrada, mas é o caminho mais curto para se chegar à Taça Libertadores. Nós vamos tentar isso", avisa o técnico que ficou tranqüilo com a recuperação do atacante Viola, que não sente mais um estiramento na coxa direita. A idéia é manter o esquema 3-5-2, mas o time também treinou com três atacantes, com a entrada de um novo centroavante, Jonatan, e a saída de um dos zagueiros, provavelmente Nenê. "É uma alternativa que posso usar durante o jogo, caso seja necessário". O time terá dois desfalques: o zagueiro Juninho foi expulso na vitória de 1 a 0 sobre o América Mineiro, enquanto o meio-campo argentino Loscri foi suspenso por dois jogos por sua expulsão no primeiro jogo, em Belo Horizonte, também diante do América, ainda pela segunda fase. O time fará mais um coletivo, provavelmente nesta segunda-feira à tarde. O primeiro coletivo aconteceu sábado, depois o elenco ganhou folga no domingo.