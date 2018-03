Guarani pronto para segurar outro líder O Guarani tenta segurar o líder Internacional, neste domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, fechando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time aposta nas boas atuações realizadas diante de outros líderes para somar mais pontos. No momento, o time campineiro soma oito pontos, num campanha regular. Para motivar seus jogadores, o técnico José Macia, o Pepe, lembrou, justamente, de jogos contra ex-líderes. O Guarani venceu o Paraná, por 2 a 0, e empatou com Cruzeiro, por 1 a 1, quando ambos lideravam o Campeonato Brasileiro. O Inter tem 18 pontos, mas deve se preparar para pegar um adversário motivado, como se percebe nas palavras do técnico Pepe. "Se nós jogarmos como treinamos, nem o Real Madrid ganha da gente", disse, animado, após o coletivo-apronto de sexta-feira à tarde. Para tentar se manter invicto contra times que ocupam a primeira posição, o técnico Pepe faz três mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Juventude na última rodada. Sem Alex, suspenso, GÍlson já tem a confirmação de que será o substituto. O time perde no ataque, mas ganha na marcação. Além dele, o lateral-direito Simão e o volante Émerson, que cumpriram suspensão, têm voltas asseguradas ao time titular nos lugares, respectivamente, de Patrício e Leandro Guerreiro. No ataque, Rodrigão mais uma vez segue como companheiro de ataque de Wágner. O atacante, inclusive, vem se tornando o carrasco dos times gaúchos. Este ano marcou três gols, dois deles contra o Pelotas pela Copa do Brasil, e outro contra o Juventude na última rodada do Brasileirão. "Este ano estou dando sorte contra os gaúchos. Espero continuar assim e ajudar o Guarani a conquistar uma boa vitória diante do Internacional", disse o jogador, que fez muito sucesso quando atuou pelo Colorado.