Guarani prorroga contrato de Nenê Depois de renovar os contratos dos jogadores revelados no clube, casos de Alex, Simão e Dinelson, o Guarani anunciou que o zagueiro Nenê, ex-Ponte Preta e Portuguesa Santista, ficará na equipe durante toda a próxima temporada, com possibilidade de prorrogação até o final de 2005. O jogador, que tinha proposta para se transferir para o futebol coreano, preferiu ficar no Brasil pela estrutura do clube e por ficar perto de sua família, que mora em Campinas. A diretoria promete voltar as atenções agora para o volante Leandro Guerreiro, o goleiro Jean, o zagueiro Bruno Quadros e o atacante Wágner. Segundo o presidente José Luís Lourencetti, a intenção do Guarani é manter a maioria dos jogadores, principalmente os que atuam como titulares. As definições só serão confirmadas após a divulgação das cotas de televisão para 2004, mas já existe uma previsão de corte de verba em torno de 15%. O time volta a jogar somente dia 23 contra o Corinthians, no Brinco de Ouro. Os jogadores se apresentam nesta sexta-feira cedo, depois de quatro dias de folga.