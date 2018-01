Guarani quer aproveitar bom momento Há cinco rodadas sem perder, o Guarani vive um bom momento na Série B do Brasileiro. E o técnico Luiz Carlos Ferreira quer aproveitar isso para embalar no campeonato, em busca da vaga na próxima fase. "Eu quero aproveitar esta firmeza psicológica do time. Estamos precisando de uma vitória fora de casa", disse treinador. O Guarani está na 13ª posição, somando 16 pontos, já fora da zona de rebaixamento, e joga com o Vitória na sexta-feira, em Salvador. Para melhorar a situação de Luiz Carlos Ferreira, o Guarani só tem um desfalque para o próximo jogo. E ainda é reserva: Alexandre Salles, suspenso com três cartões amarelos. Com isso, o treinador pode manter o time, sem contar os dois reforços já liberados para jogar: o zagueiro Andrei e o volante Rodrigo Sá. A única notícia ruim no Guarani é sobre o atacante Vágner Carioca, que veio do Criciúma e nem chegou a estrear. Um exame mais detalhado na semana passada constatou uma fratura por stress na fíbula. Ele precisará, pelo menos, de três meses para se recuperar.