Guarani quer corrigir falhas até domingo O Guarani vai aproveitar a semana para corrigir os erros e buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Bahia, domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas. Este, pelo menos, é o plano do técnico José Carlos Serrão que viu muitas falhas na derrota para a Portuguesa, por 2 a 1, sábado, na estréia na competição. O técnico, com polidez, evitou comentar os erros que anotou na sua estréia. Mas se mostrou satisfeito em poder contar com a volta de sete jogadores para o segundo jogo. O zagueiro João Leonardo e o volante Roberto retornaram da seleção brasileira Sub-20, campeã de um quadrangular no Chile, no final de semana. Por outro lado, o departamento médico foi praticamente esvaziado. Dele saíram: os lateral Adauto e Gílson, o volante Careca, o meia Heverton e o atacante Cidmar. A única baixa continua sendo o meia Tucho, que ainda precisará de mais três semanas para se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.