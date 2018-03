Guarani quer espírito de 2ª Divisão O ambiente no estádio Brinco de Ouro era de absoluta tranqüilidade nesta segunda-feira, fruto da primeira vitória conseguida pelo Guarani dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, sábado, por 2 a 0, sobre o Ceará. Para o técnico José Carlos Serrão é o prenúncio de uma postura diferente que será assumida pelo time daqui para frente. "Temos que ter o espírito de segunda divisão, com garra e disposição. Além disso, os jogadores demonstraram muita união", comentou o técnico, lembrando o fato de que o time entrou em campo com as mãos dadas. A expectativa agora é pela regularização dos novos contratados, como o volante Umberto, além dos atacantes Reinaldo e Wágner. Eles poderão estar à disposição diante do Grêmio, sábado, de novo, em Campinas, pela quinta rodada. A primeira vitória livrou o Guarani da lanterna e o colocou na 18ª posição, ainda na zona do rebaixamento.