Guarani quer ganhar Taça de Marília O Guarani quer aproveitar a sua participação na Taça de Marília, neste final de semana, como seu grande teste para o Campeonato Brasileiro da Série A . Mesmo com um time totalmente remodelado, o técnico acha que pode aspirar pelo título da competição que reunirá, além do Marília, o União São João de Araras e o Juventude, de Caxias do Sul-RS. Para o técnico bugrino, vencer este quadrangular seria "estimulante" para a disputa do Brasileiro. "Temos um grupo novo nas mãos e que precisa de uma seqüência de jogos para ganhar moral", justifica o técnico. O time está praticamente definido para a competição, reforçado com o experiente zagueiro Sangaletti e com o artilheiro Sérgio Alves, que marcou três gols nos últimos jogos-treinos diante do Campinas e do Juventus. O curioso é que todos foram de pênalti. "O importante é marcar gols, não importa de que maneira", brincou o jogador, grande esperança do ataque. O Guarani estréia na Taça Cidade de Marília sexta-feira, às 20h30, contra o time da casa. Na preliminar se enfrentam União e Juventude. Os vencedores decidirão o título domingo, enquanto os perdedores disputarão o terceiro lugar. O Marília foi campeão paulista da Série A2, enquanto o União São João foi vice-campeão da Série A1.