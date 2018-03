Guarani quer gerente antes de técnico Ainda amargando o rebaixamento para a segunda divisão paulista, a diretoria do Guarani continua atrás de um gerente de futebol. Segundo os diretores do clube, este profissional será contratado antes mesmo que seja decidido o nome do novo treinador, em substituição a Carlos Alberto Silva, demitido no final da semana. Os dirigentes do Guarani estão estudando vários nomes e não querem repetir as falhas que ocorreram no Paulista com contratações erradas, principalmente de jogadores. "É por isso que estamos tomando todos os cuidados possíveis", justificou o vice-presidente Antônio Carlos Seccacci. Alguns nomes de ex-jogadores estão cotados para assumir a função de gerente, como os casos de Zenon, Capitão, Renato e Zé Carlos. Quanto ao novo treinador, sobram especulações no Brinco de Ouro. Ricardo Rocha, ex-jogador e técnico atual do Santa Cruz-PE, foi sondado. Jair Picerni, do São Caetano, foi convidado e descartou a possibilidade de deixar o time do ABC neste momento. Os nomes de Giba, no Etti Jundiaí, Zé Teodoro, do Rio Branco e Roberval Davino, que livrou o União Barbarense do rebaixamento, surgem com força entre a diretoria. Ano passado, Davino formou um time jovem e barato no Juventude-RS, realizando boa campanha. Sem dinheiro em caixa, o clube prefere um técnico com este perfil, capaz de montar um time com custo baixo.