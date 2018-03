Guarani quer lançar outra promessa Depois que o meia Dinelson conseguiu seu espaço no time do Guarani, o técnico Barbieri acha que o momento é adequado para utilizar outras revelações do clube. Tanto que, para o jogo contra o Paysandu, domingo, em Belém, ele admite que pode usar o atacante Ricardo Lobo, de apenas 17 anos. "Desde que o menino tenha qualidade e se enquadre no nosso esquema de trabalho, não há porque deixá-lo de fora", explicou Barbieri, técnico ainda interino do Guarani. O time, porém, só deve ser definido no coletivo de sexta-feira. Em princípio, será o mesmo do último jogo, com Ricardo Lobo podendo entrar no segundo tempo. O meia Dinelson, grande destaque da vitória sobre o Figueirense, quando marcou dois dos três gols do time, continua chamando a atenção no Brinco de Ouro. O gerente de futebol do clube, Neto Ferreira, tenta evitar que ele seja muito assediado e está virando guru do garoto de 17 anos. Afinal, lhe deu três livros. Um é sobre Che Guevara, o outro é a recente publicação Carandiru e o último é um livro de Afonsinho, o primeiro jogador que defendeu seus direitos trabalhistas no Brasil, ainda na década de 70.