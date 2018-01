Guarani quer pegar Pelotas uma só vez O Guarani viajou até Pelotas, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o time da casa, no Estádio Boca do Lobo, no jogo de ida da primeira rodada da Copa do Brasil, e pretende ter o rival apenas uma vez pela frente. Nesta fase, o time que vencer o primeiro jogo, fora de casa, por dois gols de diferença, elimina a possibilidade da partida da volta. "Mesmo respeitando o adversário, sabemos que eliminar um etapa vai nos auxiliar no Campeonato Paulista, porque vamos ganhar uma data livre", argumentou Giba antes da viagem para o interior gaúcho. Giba vai manter o time que vem realizando boa campanha no Campeonato Paulista. O time está com 100% de aproveitamento, foram dois jogos e duas vitórias. A única mudança será o retorno do lateral-esquerdo Gílson, recuperado de uma tendinite na perna direita. Com isso, o jovem Alex volta para o banco de reservas. O meia Esquerdinha, com uma lesão muscular na coxa, permanece de fora, em tratamento. O atacante Rodrigão, que ainda não marcou pelo Guarani, continua como titular, apesar de mostrar falta de ritmo. No Pelotas, o técnico Guilherme Macuglia não tem nenhum problema para escalar o time que atua no 3-5-2. O lateral-direito Ivo e o atacante Marco Antônio, que estavam com a documentação irregular, já estão liberados. A diretoria do Pelotas colocou à venda 3.000 ingressos antecipados, ao valor de R$ 5,00.