Guarani quer rebaixar Botafogo e Fla Virtualmente rebaixado dentro do Campeonato Brasileiro para a Série B em 2005, o Guarani tenta suas últimas cartadas para evitar o descenso. Mas fora de campo, no tapetão. A diretoria entrou no STJD do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, com uma denúncia contra o Botafogo, alegando que o clube não apresentou ainda seus balancetes referentes a temporada de 2003, o que deveria ter ocorrido até dia 30 de abril, segundo a Lei Pelé. Além disso, o Guarani quer tirar os pontos do Flamengo em todos os jogos em que Dimba participou, uma vez que ele estaria atuando irregularmente. Segundo o departamento jurídico do time campineiro, um escritório de advogados no Rio já foi contratado para defender a causa. Haveria então uma denúncia do Guarani contra o Botafogo baseada no Artigo 46, Letra A. E também teria outra denúncia contra Paulo Roberto de Freitas, o Bebeto de Freitas, presidente do clube carioca, que não estaria, sem os balancetes aprovados, condições legais de assinar todos os contratos dos jogadores. De quebra, haverá outra queixa contra o Botafogo que manda seus jogos no Estádio Caio Martins, em Niterói (RJ), que segundo os bugrinos, comporta apenas 12 mil torcedores, três mil a menos do que o mínimo necessário segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro. A artilharia pesada parece mesmo voltada para o Botafogo. A torcida organizada Fúria Independente, baseado no Estatuto do Torcedor, exige punição ao clube carioca. No último sábado, cerca de 60 bugrinos, foram impedidos de entrar no estádio para assistir ao jogo que terminou com a vitória do Botafogo, por 1 a 0. A alegação da Polícia Militar é que o estádio estava lotado e não havia espaço para a torcida visitante. Com relação à inscrição de Dimba, a alegação é de que o atacante não teve ainda apresentado à CBF seu documento de transferência internacional, uma vez que ele estava atuando no futebol da Arábia Saudita. O jogador, no caso, estaria atuando de forma irregular e estaria incurso no artigo 214, podendo perder seis pontos por jogo. Apesar de tantas queixas, os juristas do Guarani não sabem quais punições podem ser impostas ao Botafogo. Mas têm a esperança de que estes fatos possam contribuir para uma reviravolta na tabela de classificação. Para alguns, a diretoria estaria apenas tentando desviar as atenções para sua complicada situação dentro de campo. A situação do time campineiro é ruim, com apenas 43 pontos, na vice-lanterna. Sábado à tarde, recebe o Figueirense, no Brinco de Ouro, em Campinas. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, trata o assunto com cautela. E já faz uma ameaça para evitar uma "enxurrada" de denúncias no tribunal: "só faço um alerta para os clubes que possam estar querendo tumultuar esse final de Brasileiro: fazer uma denúncia infundada também é passível de punição", afirmou. "Vou examinar o pedido do Guarani e depois me pronunciar." A punição a que Zveiter se referiu está prevista no art. nº 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Nela, o clube que fizer uma queixa infundada por erro grosseiro ou sentimento pessoal pode ser suspenso entre 90 e 360 dias, além de ser condenado a pagar uma multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil.