Guarani quer recuperar pontos perdidos Mesmo depois de o Guarani vencer o dérbi contra a Ponte e derrubar a invencibilidade da Portuguesa, o técnico Carlos Alberto Silva ainda não está satisfeito. Segundo ele, o time precisa recuperar os pontos perdidos no começo do Campeonato Paulista. "Perdemos do Santos e empatamos em casa com o Mogi Mirim. Precisamos recuperar, pelo menos, dois pontos", exigiu Carlos Alberto Silva, lembrando que o Guarani tem sete pontos e ocupa a sétima posição no Paulistão. O próximo jogo será domingo, contra o União Barbarense, em Campinas. Carlos Alberto Silva não quis comentar o impasse causado com a contratação de Zé Carlos, mas deixa claro que lamenta a demora pela vinda do jogador. Mesmo tendo se apresentado ao Guarani na semana passada, o atacante defendeu o Botafogo na derrota para o Americano, domingo, pelo Campeonato Carioca. Zé Carlos deve chegar a Campinas só na quinta-feira e com isso, não teria condições de estrear no domingo. "Para mim, o Zé Carlos ainda não está à disposição. Então nem penso na possibilidade de contar com ele", comentou Carlos Alberto Silva, mostrando visível irritação. Para enfrentar o Barbarense, o Guarani tem alguns problemas. O meia Martinez e o zagueiro Ernani receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos. Mas, Marcelo Souza, recuperado de contusão, e Fausto, que estava suspenso, devem voltar ao time. No meio-de-campo, os veteranos Luiz Fernando e Lindomar brigam por uma vaga.