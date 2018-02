Guarani quer reforços no Brasileirão O Guarani ainda tem o Vila Nova-GO pela frente, em partida válida pela Copa do Brasil, mas a diretoria já cogita uma renovação do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. A eliminação nas quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série A1, diante da Portuguesa Santista levou a diretoria a programar novas contratações. O repasse da cota mensal, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, deve chegar a R$ 800 mil, o que empolgou ainda mais os diretores que pensam nas futuras contratações. O zagueiro Émerson, do União Barbarense, o meia Fábio Gomes, do Paulista, e o atacante Anaílson, do São Caetano, são nomes que encabeçam a lista de reforços. O técnico Giba disse que o clube terá que ter muito cuidado com as mudanças para não desmotivar o grupo na disputa da Copa do Brasil. A idéia do treinador é de trabalhar com 25 ou 26 jogadores para disputar o campeonato nacional. Atualmente a comissão técnica dispõe de 35 jogadores, entre profissionais e juniores. Copa do Brasil - A CBF ainda não definiu as datas do confronto com o Vila Nova, uma vez que o último participa das semifinais do estadual. Tudo dependerá do seu jogo com o Novo Horizonte, domingo, que poderá lhe valer uma vaga nas finais. Neste caso, o Vila não poderá atuar pela Copa do Brasil entre os dias 10 e 16 de março.