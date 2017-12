Guarani quer revelar atletas em 2002 Sem dinheiro para contratar e com muitas dívidas, o Guarani entra em 2002 querendo gastar pouco e tentando revelar jogadores. Tanto, que o elenco para a disputa do Torneio Rio-São Paulo irá ser formado basicamente por jogadores provenientes das categorias de base do time. Dentre os jovens atletas, dois se destacam: o meia Guilherme e o atacante Léo. Este último já se destacou no Campeonato Brasileiro, sendo titular do time em mais da metade da competição. "Fiz um belo Brasileiro, mas ainda preciso me firmar no elenco", disse o jovem atleta, de 18 anos. O outro jogador, o meia Guilherme, é a principal aposta do diretor de Futebol do Guarani, o ex-jogador Neto. "O Guilherme vai dar muitas alegrias a torcida, tenho certeza", disse o cartola. Guilherme tem apenas 17 anos. A diretoria ainda aposta no zagueiro central Gustavo, de 19 anos, e no meio-campo Clayton, de 20 anos. Para ajudar os garotos, a diretoria bugrina segue em busca de reforços, com valores baixos, mas de qualidade. Na última quarta-feira o goleiro César acertou sua ida para o Brinco de Ouro. Ele é aquele mesmo goleiro que atuou no Palmeiras, no início da década de 90 e estava no Figueirense-SC. "Temos dois jogadores já contratados, mas só vou anunciar seus nomes quando eles assinarem contrato", disse Neto.