Guarani quer se vingar da Santista O Guarani encontrou um motivo extra para vencer a Portuguesa Santista, seu adversário nas quartas-de-final do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, em Santos: vingança. A equipe de Santos foi a responsável por uma das maiores humilhações da história do clube campineiro: o rebaixamento para a segunda divisão paulista em 2001. Este artifício, talvez, motive os jogadores a superar o favoritismo dos santistas, que têm melhor campanha na fase inicial. O técnico Giba já tinha valorizado o favoritismo do adversário, uma maneira de valorizar a Santista como também de tirar a responsabilidade das costas dos jogadores do Guarani. O equilíbrio psicológico, inclusive, foi um dos pontos altos do time na vitória no dérbi, quando precisava vencer e atingiu seu objetivo ao fazer 3 a 1 na Ponte Preta. ?Vamos ter que buscar outra vitória. Sei que é uma missão muito difícil, mas também é bem possível desde que a gente execute bem um plano pré-estabelecido", explica o técnico Giba. Ele evitou falar em revanche, algo que também não parece atingir os jogadores. Do time titular, nenhum estava em campo naquela data negativa. Mas as imagens tristes, de choro e consternação, ainda estão na cabeça dos dirigentes. Eles caíram com o time no dia 29 de abril de 2001, quando o Guarani não foi além de um empate sem gols com a Santista, no Brinco de Ouro, em Campinas, deixando o time com apenas 15 pontos, na penúltima posição do Paulista. Até então, o Guarani era o único clube do interior que jamais tinha sido rebaixado desde seu acesso em 1949. O time se livrou da humilhante Segundona com a criação da Liga Rio-São Paulo, que depois passou a ser outro problema. Na primeira edição do modificado Rio-SP, o Guarani foi o eliminado entre os paulistas. De novo, escapou do rebaixamento, desta vez por causa da extinção da competição. O retrospecto do Guarani no Estádio Ulrico Mursa é favorável. Venceu os últimos três confrontos, um deles de goleada, por 5 a 0, pelo Campeonato Paulista de 1999. Com relação ao time, apenas uma mudança forçada: o volante Émerson, suspenso com três amarelos, será substituído por Reinaldo. O atacante Wágner, grande destaque no dérbi apesar de ter atuado apenas no segundo tempo, continua como opção na reserva. O time mantém o esquema 4-4-2 e a mesma base usada nesta temporada. Haverá cuidados especiais sobre Rico, artilheiro do Paulista com sete gols, e com o meia Souza. Os jogadores tiveram a terça-feira pela manhã livre, almoçaram no clube e depois seguiram para a Baixada Santista.