Guarani quer se vingar do Fluminense O Guarani enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, pensando em vingança. Mesmo sendo cautelosos em suas declarações, os jogadores do time de Campinas querem dar o troco pela derrota sofrida no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando os cariocas venceram por 5 a 2 no Macaranã. Outra derrota, mais recente, motiva o time de Campinas neste sábado. "Nada como uma vitória para se esquecer uma derrota", disse o zagueiro Bruno Quadros, lembrando também que o Guarani perdeu o dérbi para a Ponte Preta na última rodada do campeonato. A intenção do Guarani é aproveitar o mau momento do Fluminense, que está na penúltima colocação do campeonato e enfrentou uma semana conturbada, em mais uma polêmica envolvendo Romário e também com brigas entre os jogadores. ?O Fluminense não vive um grande momento, mas é um time que sempre impõe respeito. Além disso tem Romário, um jogador que desequilibra e deve estar sempre bem marcado. Ele não tem mais velocidade, mas continua se posicionado muito bem dentro da área", avisou o técnico Barbieri. O volante Emerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Gilson, contundido, estão de fora do jogo deste sábado. Com isso, Rafael e Simão, que foi liberado pelo departamento médico, foram confirmados entre os titulares. "Vamos ter o meio-de-campo equilibrado, com dois volantes e dois meias", explicou Barbieri.