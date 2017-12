Guarani reage e empata com o S. Caetano Guarani e São Caetano empataram, em 1 a 1, neste domingo à tarde no Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. O resultado foi justo e agradou mais ao time campineiro que atuou desde o final do primeiro tempo com um jogador a menos . O Guarani, porém, só tem três pontos, a metade do São Caetano dentro do Grupo 2. O jogo começou com os dois times excessivamente preocupados com o setor de marcação. Mas, aos poucos, o São Caetano começou a levar perigo com a habilidade e velocidade de Marcinho, escalado no ataque ao lado de Somália. O técnico Joel Santana, que viu o jogo dos camarotes, tinha acabado de passar instruções para que o time diminuísse a marcação sobre Marcinho quando ele foi derrubado por Nenê dentro da grande área: pênalti. Na cobrança, Anderson Lima converteu. Por alguns instantes, o Guarani mostrou descontrole emocional, permitindo os contra-ataques ao São Caetano. Assim poderia ter ampliado o placar. A situação ficou ainda mais fácil aos 42 minutos quando o zagueiro Nenê deu um carrinho sobre Marcinho e, com o já tinha amarelo, acabou expulso. Para recompor seu sistema de marcação, Joel Santana sacrificou o meia Alexandre para a entrada do zagueiro Leonardo. Mesmo com um homem a mais, o São Caetano voltou para o segundo tempo no mesmo esquema, com apenas uma mudança: Dininho entrou no lugar de Serginho, que tinha recebido o cartão amarelo. A covardia do técnico Tite custou caro, porque o Guarani foi muito valente, se superando em campo. Aos 26 minutos, o lateral-esquerdo Patrick acertou um chute violento de longa distância que entrou no ângulo do goleiro Silvio Luiz, que não teve chances de defesa. No final do jogo, cada time teve uma chance de ouro. O estreante Viola, ainda sem ritmo de jogo, acertou o travessão numa bela cabeçada, aos 40 minutos e quase desempatou para o time campineiro. Já o lateral Anderson Lima, cobrando falta, quase marcou não foss e a excelente defesa do goleiro Jean. Na próxima rodada, o Guarani vai enfrentar o Palmeiras, na capital. O São Caetano vai enfrentar o Oeste, em Itápolis, mas no meio da semana estreará pela Taça Libertadores da América contra o The Strongest, da Bolívia, no estádio Anacleto Campanella.