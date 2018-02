Guarani reage e volta a sonhar com classificação na A-2 Depois de somar sete pontos nos últimos três jogos, o Guarani ganhou uma injeção de ânimo e voltou a entrar na briga pela classificação para a segunda fase da Série A-2 do Paulista. O técnico Carbone vem apontado como grande redentor do time, que vinha sendo ameaçado até pelo rebaixamento. ?Trabalhamos a parte psicológica e demos chance para os garotos?, diz Carbone, que aproveitou para lançar três novas revelações no time, os meias Talles e Dimas e o zagueiro Xandão. ?Se eles jogarem mal, já avisei: vocês vão continuar sabendo jogar bola?, concluiu. Com 18 pontos, o Guarani ainda é apenas o 11.º colocado, mas está a apenas um ponto do oitavo colocado, o Taquaritinga, último na zona de classificação para a segunda fase. O destino bugrino será selado nas cinco rodadas finais da etapa de classificação, a primeira delas quarta-feira, contra o Comercial, no Brinco de Ouro.