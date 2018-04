Guarani recebe apoio moral da Federação O Guarani recebe nesta quinta-feira, às 10 horas, a visita de duas importantes personagens que poderão ajudar o clube a fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, e seu vice, Reinaldo Carneiro Bastos, estarão no estádio Brinco de Ouro para uma visita de apoio para a diretoria bugrina. A expectativa é de que a visita una os atuais dirigentes campineiros e, de certa forma, oficialize o apoio político e até financeiro da entidade com o clube, um de seus filiados e no momento em dificuldade Na segunda-feira, foi a vez do presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti, visitar a entidade maior do futebol paulista. Na conversa, os dirigentes indicaram ao clube a contratação do técnico Agnaldo Liz e do supervisor José Eduardo Chimello, muito conhecido por atuar nos bastidores do futebol. Enquanto a diretoria tenta colocar a casa em ordem, Agnaldo Liz busca conhecer melhor o elenco para a partida de sábado, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi. Neste jogo, o treinador não poderá contar com o meia Patrick, suspenso. Em seu lugar deve jogar o meia Valdeir, recém-contratado junto ao Londrina. Outra novidade pode ser a volta do atacante Viola, que foi reintegrado ao elenco com a chegada do novo treinador. Apesar de ter ficado de fora por várias partidas, o jogador ainda é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com quatro gols. O Guarani continua vice-lanterna com 24 pontos.