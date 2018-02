Guarani reconhece mau momento Após a derrota do Guarani para o São Paulo, por 2 a 1, de virada, o técnico Jair Picerni reconheceu que seu time vive um mau momento dentro do Campeonato Paulista e que fará um "jogo de vida ou morte" contra o Rio Branco, sábado, em Americana. Com 17 pontos, em 14º lugar, o time campineiro vive o drama de ainda estar ameaçado pelo rebaixamento. E esta situação incomoda bastante o grupo, mesmo porque vários jogadores participaram da campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o time caiu para a Série B. "Não vejo tanto problema com isso, mas precisamos melhorar", comentou o técnico. Os jogadores tiveram a quinta-feira livre e voltam aos treinos nesta sexta-feira. Pela manhã haverá um tático, seguido de coletivo. O zagueiro João Leonardo cumpriu suspensão automática e pode voltar no lugar de Juninho. Por outro lado, Fernando será o s ubstituto do goleiro Jean, punido com o terceiro amarelo.