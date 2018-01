Guarani reduz ritmo de treinos Após duas boas vitórias nos últimos dois jogos, em cinco dias, o Guarani vai diminuir o ritmo de treinos para a próxima partida do time no Campeonato Paulista. O objetivo é não forçar o time que enfrenta o Palmeiras, no sábado, às 18 horas, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. O técnico Giba argumenta que a partida contra o Pelotas, na quarta-feira, foi desgastante. O time bateu os gaúchos por 2 a 1, fora de casa, num gramado muito pesado, por causa das chuvas, exigindo demais da parte física dos jogadores. "A partida contra o Pelotas foi muito dura, já que o gramado estava encharcado e muito pesado. Vamos diminuir um pouco a carga dos treinamentos, para evitar contusões", disse Giba, sem esconder a preocupação com o próximo adversário. O time fará um recreativo na manhã desta sexta-feira e já iniciará concentração. Para o jogo contra o Palmeiras, ele poderá ter como opção o retorno do meia Esquerdinha, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa. O meia, porém, deverá permanecer no banco de reservas, já que Alexandre, seu substituto, tem sido elogiado por sua s atuações. Com seis pontos ganhos, o Guarani é o líder do Grupo 1, ao lado do União Barbarense, mas com um jogo a menos.