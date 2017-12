Guarani reforça defesa com Carlinhos As constantes falhas na defesa do Guarani estão tirando o sono do técnico Joel Santana - já foram nove gols sofridos em cinco jogos. Para solucionar o problema, a diretoria apresentou na manhã desta quarta-feira mais um reforço: o zagueiro Carlinhos, ex-Figueirense. Ele assinou contrato até o final do Campeonato Paulista. Depois sete de anos, o jogador, de 29 anos, está de volta ao clube que o revelou. Carlinhos defendeu o time campineiro entre os anos de 1995 e 1996. Na oportunidade, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira cinco vezes. Ele também já atuou no Bahia e Juventude. "Me sinto um jovem de 18 anos, que está começando a carreira agora", disse. A princípio, o zagueiro chega para substituir Leonardo, que interessa a um clube japonês. No entanto, outro jogador pode ser contratado para o setor. Odvan, ex-Vasco, é o nome mais cotado. Não bastasse a má campanha dentro do Campeonato Paulista, o técnico Joel Santana sofreu mais uma baixa. O meia argentino Liberman sofreu um estiramento na coxa direita, que o deixará fora dos gramados por 15 dias. Ele se junta ao lateral-direito Simão e ao zagueiro Tiago, que também estão entregues ao departamento médico. O Guarani ocupa a nona posição, com três pontos, e enfrenta o Ituano, domingo, em Itu.