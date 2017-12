Guarani reforça meio campo domingo Vencer as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e torcer por tropeços de Atlético Paranaense e Figueirense garantiriam o Guarani na Copa Sul-Americana de 2004. Então o time deve ir ao ataque, certo? Errado. O técnico Barbieri deverá montar o meio-de-campo com três volantes diante do Paysandu, neste domingo, pela 45ªrodada, no Brinco de Ouro. A falta de opções no elenco seria um dos motivos para essa mudança. O treinador não poderá contar com o zagueiro Bruno Quadros e o volante Leandro Guerreiro, que cumprem suspensão automática, além dos meias Simão e Esquerdinha, vetados pelo departamento médico. O primeiro sente fortes dores no tornozelo direito e não joga mais nesta competição, já o segundo será liberado para a última partida. O meia Dinelson, também com dores musculares, passou a ser dúvida e depende de uma última avaliação. "Estamos analisando as opções para poder enfrentar o Paysandu. As ausências têm atrapalhado, por isso precisamos fortalecer a marcação no meio-de-campo", explica. O reserva Nenê já está garantido na vaga de Bruno Quadro, mas o substituto de Leandro Guerreiro só será definido após o coletivo de sexta-feira à tarde. O meio pode ter Rafael, Gláuber, Alex e Reinaldo ou Dinelson. O Guarani ocupa a 13ª posição e soma 58 pontos. A despedida do time no Campeonato Brasileiro será diante do Figueirense, no dia 13 de dezembro (sábado), em Florianópolis.