Guarani reintegra Marcelo Sousa A principal novidade na apresentação dos jogadores do Guarani, nesta segunda-feira à tarde, foi o retorno do zagueiro Marcelo Sousa, considerado um dos líderes do elenco e que foi afastado do time durante o Campeonato Paulista. Junto com ele foram reintegrados o lateral Márcio Rocha e o atacante Jociválter. A reintegração já era esperada desde a demissão do técnico Carlos Alberto Silva, que saiu após o time cair para a Série A-2. "Estou feliz e pronto para ajudar o time a dar a volta por cima", afirmou Marcelo Sousa, que já está há quase quatro anos no clube. Segundo a diretoria, o zagueiro teria sido afastado a pedido do ex-técnico. Marcelo Sousa liderou, durante o estadual, as reivindicações dos jogadores para que o clube regularizasse o pagamento dos salários. Desde seu afastamento no Paulistão, o time não venceu mais, disputando oito jogos e somando apenas um ponto, justamente na última rodada, quando empatou com a Portuguesa Santista (0 a 0) e conseguiu o ponto extra nos pênaltis. Com 15 pontos e na penúltima posição, o Guarani foi rebaixado junto com o Mogi Mirim, último colocado do Paulistão. Enquanto os afastados estão de volta, o atacante Zé Carlos, ex-Botafogo-RJ, não apareceu no Brinco de Ouro. Maior contratação da equipe para o Campeonato Paulista, ele foi o grande pivô da crise no clube. Zé Carlos chegou ao Guarani com seus salários pagos antecipadamente, causando mal estar no elenco que tinha salários atrasados por três meses. Houve uma revolta geral, que culminou com um acordo parcial. A diretoria aceitou pagar os salários reais, estabelecidos em carteira, deixando de lado o direito de arena e imagem. Futuro - O presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti, participou, na tarde desta segunda-feira, de uma reunião do Clube dos 13, em São Paulo. Ele espera agilizar a liberação da cota de televisão do clube para o Campeonato Brasileiro, que gira em torno de US$ 2 milhões. Com este dinheiro, o dirigente pretende remodelar o elenco para disputar o torneio nacional. A estréia da equipe de Campinas está marcada para dia 14 de julho, contra o Palmeiras, em casa. A direção do Guarani pretende contratar um gerente de futebol, que pode ser o ex-meia Neto. Só depois disso é que será definido o nome do novo técnico. Um dos nomes cotados para o cargo é o ex-zagueiro Ricardo Rocha, que está treinando o Santa Cruz-PE.