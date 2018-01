Guarani "remendado" contra Palmeiras O Guarani vai com um time "remendado" para enfrentar o Palmeiras, domingo à tarde, no Parque Antártica, no encerramento do Campeonato Paulista. O técnico interino, Flamarion Nunes, praticamente definiu o time no coletivo realizado nesta sexta-feira dentro do esquema 3-5-2 e com vários reservas. Flamarion foi contratado esta semana para ser auxiliar técnico do clube, que contratou o técnico José Carlos Serrão, do Mogi Mirim, para ocupar a vaga de Jair Picerni, que deixou o Brinco de Ouro na terça-feira. Mas coube ao auxiliar a missão de comandar o time neste último compromisso. "Temos muitos problemas, então vamos aproveitar para analisar alguns jogadores", justificou. Com 23 pontos, em 11º lugar, o time campineiro está virtualmente livre do rebaixamento. Na defesa, o trio defensivo terá como novidades os ex-juniores Felipe e Bruno Dias ao lado de Paulo André. No meio campo, o volante Serginho e o meia Adrianinho ganham novas oportunidades. A lista de desfalques é mesmo grande. O volante Roberto e o zague iro João Leonardo estão servindo a seleção brasileira Sub-20; o zagueiro Juninho está suspenso com três cartões amarelos; o atacante William cumpre suspensão por ter sido expulso. Além disso, estão vetados pelo departamento médico: o lateral-esquerdo Ada lto, o volante Careca, os meias Tucho e Héverton.