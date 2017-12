Guarani renova com Gilberto e Ernani Ainda sentindo os efeitos negativos do rebaixamento para a segunda divisão paulista, a diretoria do Guarani não anunciou os "prometidos" reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, porém, o clube acertou a renovação de contrato do veterano goleiro Gilberto e a permanência do zagueiro Ernani, que pertencia ao Vila Nova de Minas Gerais. "Chegamos num acordo com o Vila Nova e, agora, o Ernani fica no Guarani. Seu contrato será de três a quatro anos, conforme padrão do clube", garantiu o vice-presidente Antonio Carlos Seccacci. Os valores do possível acerto não foram divulgados, muito menos a multa contratual que incidirá sobre o contrato do zagueiro que disputou o Paulistão pelo Guarani. Gilberto, de 30 anos, também vai ficar no Brinco de Ouro. Ele acha que pode ser o titular do time por ter a confiança do técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no América Mineiro, em 1998. "Vou ficar no clube para lutar pela camisa titular", disse o goleiro que foi reserva de Edervan no Paulistão. O antigo titular passou por uma artroscopia no joelho direito e ainda faz um trabalho especial de recuperação. Os reforços do time podem ser anunciados até o final da semana. Entre os cotados estão o volante Túlio e o atacante Zé Carlos, ambos do Goiás e que foram indicados por Hélio dos Anjos. O lateral-esquerdo Wagner, atualmente na Ponte Preta, também pode assinar contrato com o Guarani. A estréia do time no Campeonato Brasileiro será contra o Palmeiras, dia 1º de agosto, no Brinco de Ouro, em Campinas.