Guarani renova com o goleiro Jean A diretoria do Guarani, enfim, conseguiu renovar o primeiro contrato de um titular da atual temporada. No final da tarde desta terça-feira foi anunciado o acordo com o goleiro Jean, de 32 anos, que se transformou num dos poucos destaques do time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro, porém, não pode reclamar do acordo, porque vai receber R$ 500 mil por ano, perto de R$ 42 mil mensais. Jean já era o salário mais alto do clube: R$ 32 mil. Por várias vezes ele comentou ter sido sondado por outros clubes, como Santos, Cruzeiro e Paysandu, mas que preferia continuar em Campinas, onde mora há dois anos. Em 105 jogos ele sofreu 142 gols. Após a queda do time, nenhum clube apareceu com proposta oficial e sobrou ao goleiro a oferta do próprio Guarani. Por isso, nenhuma surpresa no acerto. Reforços - Com estas mesmas bases salariais (R$ 500 mil ao ano), a diretoria espera renovar com o volante Marcos Paulo. Existe uma preocupação em segurar alguns jogadores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para buscar reforços. Somália, do Goiás, e Anaílson, do são Caetano, já estão descartados. O possível interesse do Palmeiras pelo zagueiro João Leonardo e pelo atacante Evandro Roncatto ainda é extra-oficial, mas já se especulou no Brinco de Ouro a inclusão do atacante Anselmo, ex-Ponte Preta, no negócio. O jogador ainda tem vínculo com o Palmeiras até 28 de março de 2005 e durante o Brasileirão marcou cinco gols pela Ponte, arqui-rival do Guarani.