Guarani renova com o volante Auremir e confirma três reforços do Cruzeiro Se não deu à torcida nenhum grande presente de Natal, a diretoria do Guarani terminou a semana, a primeira do novo ano, confirmando mais quatro jogadores para a temporada de 2017. Além de renovar com o volante Auremir, destaque do time no acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, acertou com três jogadores do Cruzeiro: o zagueiro Felipe Maia e os meias Bruno Nazário e Luiz Fernando.