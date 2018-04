Guarani rescinde com zagueiro e se desfaz de 7º jogador Reserva durante boa parte do Campeonato Paulista, o zagueiro Thiago Matias é o sétimo jogador a deixar o Guarani nestas últimas duas semanas. Nesta quinta-feira, ele se reuniu com a diretoria bugrina e acertou sua rescisão contratual. A faxina foi determinada pela diretoria, que já considera o fato de estar virtualmente rebaixado no Paulistão.