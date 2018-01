Guarani reservou vôo para Minas Após uma reunião realizada no final da tarde desta segunda-feira, o presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti, confirmou que a delegação deve viajar quarta-feira cedo para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Esta foi a alternativa encontrada pela diretoria devido o julgamento que o STJD fará, em sessão extraordinária, nesta terça-feira, às 16 horas, para decidir quem será o adversário do time mineiro. O Guarani perdeu a vaga para o Vila Nova-GO na semana passada, por 3 votos a 2, por ter usado o volante Leandro Guerreiro de forma irregular. Mas pode recuperar a vaga, em segunda instância. O vôo está confirmado para as 7h50, direto do Aeroporto de Viracopos para Pampulha, na capital mineira. O curioso é que a delegação do time goiano também segue nesta terça-feira para Belo Horizonte. Independente da decisão do STJD não está descartada a hipótese de alguém recorrer à Justiça Comum, fugindo das convenções esportivas. Seria mais uma nova confusão no futebol brasileiro.