Guarani revive final de 78 contra Palmeiras Neste sábado, dia 31 de maio de 2003, o Estádio "Brinco de Ouro da Princesa", do Guarani Futebol Clube, completa 50 anos de existência. Para comemorar o Jubileu de Ouro do símbolo que ostenta o patrimônio bugrino, a diretoria do time organizou diversas festividades para a data, que começará às 20h30 e a principal atração será a partida entre as equipes Masters de Guarani e Palmeiras. A escolha do adversário se deve ao fato de reeditar a primeira partida disputada no Estádio, em 1953, quando o Bugre venceu o Palmeiras por 3 a 1, com gols Nilo, Dido e Augusto. Devido às chuvas que caíam em Campinas, parte da cerimônia de inauguração acabou sendo adiada para a segunda partida festiva, contra o Fluminense, também vencida pelo Guarani, por 1 a 0. Outro motivo coloca o Palmeiras na história do Guarani, pois foi o time palestrino adversário da final do Campeonato Brasileiro de 1978, quando o Guarani sagrou-se campeão nacional. Um titulo inédito para um clube do interior. A base do time de Master será a da final daquela Brasileirão, com alguns outros atletas que passaram pelos dois clubes nesta ocasião. Pelo lado do Guarani, estão escalados: Careca, Renato, Neneca, Mauro e Zenon, jogadores que atuaram na final de 78. O técnico será Zé Duarte, o maior vencedor da história dos clássicos entre Guarani e Ponte Preta e um dos técnicos que mais treinou o Bugre. No Palmeiras, o goleiro Gilmar, que substituiu Leão no segundo jogo de 78, confirmou sua presença junto com Rosemiro, Alfredo Mostarda, Édson Abobrão, Ditinho e Pires. "Será uma grande festa, onde o maior vencedor será o torcedor bugrino", espera o presidente do Guarani, José Luiz Lourencetti. O jogo começará às 10h30, mas antes disso, a partir das 8h30, acontecerá desfile comemorativo, descerramento da placa comemorativa, rebatismo do estádio. Ficha Técnica: Guarani - Neneca; Mauro, Amaral, Wílson Gottardo e Almeida; Barbieri, Zenon, Renato e Álvaro; Edmar e Careca. Técnico - Zé Duarte Palmeiras - Gilmar; Rosemiro, Arouca, Alfredo Mostarda e Denis; Pires, Ricardo Longo, Édson Abobrão e Ditinho; João Paulo e Paulinho Massariol. Técnico - Pedro Rocha.