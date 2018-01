Guarani sai à caça de reforços Cansada de esperar as respostas de seus jogadores para a temporada 2005, a diretoria do Guarani promete sair à caça de reforços a partir desta segunda-feira. Os primeiros nomes da lista foram indicados pelo técnico Jair Picerni, mas não está descartada a alternativa de contatar outros clubes e também alguns empresários com a finalidade de formar o elenco o mais rápido possível. Por enquanto, o clube renovou apenas com o zagueiro Tiago, que era reserva, e com o goleiro Jean, destaque da atual temporada. Verbalmente, também acertou com o volante Marcos Paulo, que é esperado no Estádio Brinco de Ouro nesta segunda-feira para assinar contrato. Há ainda a esperança de acerto com os meias Harisson e Sandro Hiroshi. O reforço mais perto do Guarani é o volante Adãozinho, ex-Palmeiras. Mas, também falta ele ir a Campinas para acertar os últimos detalhes e assinar contrato a pedido de Picerni. As vindas do meia Anaílson e do atacante Somália estão descartadas por falta de acordo financeiro. Segundo os dirigentes, as dificuldades, tanto para renovação de contrato como para as contratações, são por causa do recente rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.