Guarani se acerta com Hoffenheim e confirma Bruno Nazário, que estava no Cruzeiro

Após esbarrar em alguns detalhes burocráticos, o Guarani finalmente conseguiu acertar a vinda do meia Bruno Nazário, que estava no Cruzeiro. Ele não foi oficializado porque ainda não assinou contrato, o que deve acontecer ainda nesta semana após a realização de exames médicos.

De qualquer maneira, ele já chegou ao estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Twitter oficial do próprio Guarani divulgou uma foto do atleta no vestiário comemorando a vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista, realizada no último sábado.

Quem acompanhou de perto a vitória do Bugre foi o meia Bruno Nazario. Ele realizará exames e assinará contra na próxima semana #DiaDoBugre pic.twitter.com/LXgs0clHsp — Guarani FC (@oficialguarani) 28 de janeiro de 2017

O meia de 21 anos pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e estava emprestado ao Cruzeiro, onde deveria ficar até julho de 2017. Os três clubes, porém, finalmente chegaram a um acordo para que ele tivesse o contrato com o time mineiro rescindido e fosse liberado para reforçar o clube campineiro.

O novo reforço bugrino ainda não deve estar à disposição do técnico Ney da Matta para a segunda rodada da Série A2, quando o time enfrenta o Bragantino, às 19h30 desta quarta-feira, em Bragança Paulista. A diretoria espera inscrevê-lo até o fim desta semana.