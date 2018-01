Guarani se ajusta para pegar o Santos A espinhosa missão de tirar o Guarani da lanterna do Campeonato Brasileiro não tem tirado a aparente tranqüilidade do técnico Zé Mário. Ele espera "ajustar o time" antes mesmo do jogo contra o Santos, domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O terceiro técnico do clube em apenas nove rodadas demonstra muita paciência e determinação para arrumar a casa. Em dois dias de trabalho já viu o suficiente para saber das dificuldades que vai enfrentar. "O futebol é feito de desafios", contemporiza. Triste mesmo foi o rendimento do time no primeiro jogo-treino da "Era Zé Mário", quinta-feira, no empate sem gols com o Osan, modesto time de Indaiatuba, que disputa o Campeonato Paulista da Série B-3. O time voltou a decepcionar, deixando uma péssima impressão. A falta de vibração é ainda o maior problema do Guarani, que somou apenas cinco pontos em nove jogos e já trocou duas vezes de técnico. Hélio dos Anjos começou o campeonato, sendo substituído por Luiz Carlos Ferreira. Mudanças - Diante de tantos problemas, o técnico Zé Mário só deve definir o time momentos antes do jogo. Luciano Baiano deve ganhar a condição de titular da lateral direita, enquanto Sangaletti e Eduardo Marques, poupados nos treinos, têm presença assegurada no meio-campo. Fumagalli, artilheiro do time com cinco gols, deve mesmo ser o companheiro de ataque do estreante Sinval, que estava disputando a Série B do Brasileiro pelo Fortaleza-CE. A diretoria confirmou também o empréstimo do meia Guaru para o Rio Branco de Americana, que disputará a Série C do Brasileiro. Eterna promessa do clube, ele nunca se firmou no elenco profissional e, curiosamente, disputou dois jogos deste campeonato quando o time ainda era dirigido por Hélio dos Anjos. O próprio técnico o afastou do elenco, num dos últimos atos antes de trocar o Guarani pelo Vasco da Gama. O volante Éder, ex-Juventus, também foi liberado depois de um curto período de testes no Brinco de Ouro. Ele também se transferiu para o Rio Branco.