Guarani se arma com três volantes A promessa do técnico Jair Picerni, do Guarani, foi cumprida. Pelo menos no primeiro coletivo da semana, nesta terça-feira pela manhã, no estádio municipal da vizinha cidade de Holambra, ele armou o time com três volantes preocupado com o confronto diante do líder Santos, quinta-feira, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No meio campo, a principal novidade foi a presença do volante Marlon no lugar do meia Cidimar. O time já tinha dois volantes: Marcos Paulo que treinou mais fixo à frente da defesa e Careca. Como era esperado, Gilson retornou à lateral-esquerda no lugar de Mariano que acabou deslocado para a lateral direita em virtude na inesperada contusão muscular de Alemão. Ele será submetido a um exame de ressonância magnética e se não participar do último treino, nesta quarta-feira, estará fora deste desafio na Baixada Santista. Para compensar tanta marcação, o técnico bugrino deve usar a velocidade de Catatau. E no comando de ataque, Evandro Roncatto pode retomar a vaga perdida para Nilson Sergipano na derrota, de 3 a 1, para o Santo André, na última rodada. Com cinco pontos em cinco jogos, o Guarani se dará por satisfeito com o empate na Vila.