Guarani se envolve em polêmica com Fla Quando todos pensavam que o Guarani viveria uma semana tranqüila, após a vitória de 3 a 1 sobre o Juventude, na última rodada do Brasileiro, o dia foi movimentado nesta terça-feira no estádio Brinco de Ouro. Tudo por causa de boatos a respeito de uma denúncia contra o Flamengo. A informação desencontrada era de que o Guarani teria entrado com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), do Rio de Janeiro, acusando o Flamengo de ter escalado o atacante Dimba de maneira irregular em quatro partidas. São elas: as derrotas para o Coritiba e Cruzeiro (ambas por 2 a 0) e as vitórias sobre São Paulo (1 a 0) e Grêmio (3 a 0). A alegação é que Dimba estaria inscrito sem ter sido liberado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, seu último clube. Com isso, caso o Flamengo fosse punido, o Guarani seria beneficiado na luta para fugir do rebaixamento no Brasileiro. Com medo da repercussão negativa desta acusação junto ao Flamengo e de possíveis represálias, inclusive da CBF e do Clube dos 13, os dirigentes do Guarani negaram esta possível denúncia. Segundo o diretor jurídico Milton Fernandes Alves, o clube não entrou com nenhuma ação no STJD. "Fiquei sabendo por meio da imprensa sobre este caso. O Guarani, porém, não entrou com nenhuma ação judicial. Nós desconhecemos esta informação", garantiu Milton Fernandes Alves, ao mesmo tempo que confirmou ter lido e ouvido "histórias" sobre Dimba. Com a irregularidade, o Flamengo poderia perder até 24 pontos no Campeonato Brasileiro, pois o Código Brasileiro Desportivo prevê a perda do dobro dos pontos disputados pelo jogador que esteja irregular. Mas o departamento técnico da CBF, diante das especulações, já informou que a situação de Dimba é regular e que seu nome consta no BID (Boletim Informativo Diário) desde o dia 27 de julho. O lanterna Guarani, com 28 pontos, volta a campo contra o também ameaçado Paraná, no sábado, às 16 horas, em Curitiba. O único problema do técnico Agnaldo Liz é a suspensão do atacante Sandro Hiroshi, com três cartões amarelos. Valdir Papel, que cumpriu automática, deve ser seu substituto.