Guarani se prepara em Serra Negra O Guarani começou vida nova nesta segunda-feira, com a chegada do técnico José Carlos Serrão, que realizou bom trabalho no Mogi Mirim durante o Campeonato Paulista. Com a missão de retornar à primeira divisão do Brasileiro, o time de Campinas começou uma inter-temporada na cidade de Serra Negra e já com três reforços: o meia Alexandre Salles, da Inter de Limeira, e os atacantes Fábio Costa e Mendes, ambos do Mogi. Outros reforços podem chegar ao Guarani. Um deles deve ser o zagueiro Fábio Brás, também do Mogi. Outro nome pretendido é o meia Juliano, do União São João. A diretoria ainda confirmou a tentativa de contratar o atacante Léo Guerra, do Volta Redonda, mas não houve acordo financeiro. A notícia ruim foi o meia Tucho, que sofreu um estiramento na coxa direita e, com previsão de retorno somente em 30 dias, nem foi para Serra Negra. Já os três reforços que chegaram têm condições de estrear contra a Portuguesa, sábado à noite, no Canindé, pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. Por outro lado, continua incerto o aproveitamento do zagueiro Paulo André, que viajou domingo para a Escócia, onde fará testes e exames médicos no Glasgow Rangers. Seu passe está avaliado em US$ 1 milhão.