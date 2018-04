Guarani se reabilita ao vencer o Fortaleza em casa

O Guarani venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, conseguiu a reabilitação da goleada sofrida diante do Juventude, por 4 a 1, e chegou aos 37 pontos, se mantendo no G-4. O Fortaleza, com 22 pontos, continua na zona de rebaixamento.

O time campineiro dominou amplamente o adversário, criou muitas chances reais para abrir o placar, mas isso somente aconteceu aos 32 minutos. O lateral Eduardo deu um chute forte para a frente e a bola acabou nos pés de Ricardo Xavier, já dentro da grande área. Enquanto a defesa pedia impedimento, o atacante driblou o goleiro e bateu de perna esquerda para as redes.

No começo do segundo tempo, o jogo pouco mudou até os 12 minutos, quando o Fortaleza aproveitou bem uma descida de Rogerinho pelo lado esquerdo. Ele fez o levantamento perfeito para a cabeçada de Luiz Carlos, dentro da pequena área. Tudo igual no placar.

Mas os cearenses não tiveram tempo de comemorar, porque poucos segundos após a saída de bola, Cléber Goiano tabelou com Fabinho e apareceu na frente do goleiro Douglas para bater colocado no canto esquerdo. O Guarani estava de novo na frente, agora por 2 a 1.

O Fortaleza não teve forças para buscar o empate, enquanto o Guarani administrou o jogo à espera de um contragolpe fatal. Sem chance disso, o time campineiro segurou a vitória.

No final de semana, pela 21.ª rodada da Série B, o Guarani vai enfrentar o América-RN, sábado, às 16h10, em Natal. Antes disso, na sexta-feira à noite, o Fortaleza recebe a Portuguesa.

GUARANI 2 X 1 FORTALEZA

Guarani - Douglas; Maranhão, Dão, Márcio Alemão e Eduardo (Andrezinho); Luciano Santos (Nunes), Glauber, Cléber Goiano e Walter Minhoca (Mário Lúcio); Fabinho e Ricardo Xavier. Técnico: Vadão

Fortaleza - Douglas; Coutinho, Gilmak, Edson e Guto (Jailson); Júlio (Élvis), Kiko (Eusébio), Cristian e Rogerinho; Marcelo Nicácio e Luiz Carlos. Técnico: Márcio Fernandes

Gols - Ricardo Xavier, aos 32 minutos do primeiro tempo; Luiz Carlos, aos 12, e Cléber Goiano, aos 13 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Alício Pena Júnior (MG)

Cartões amarelos - Cléber Goiano, Glauber, Luciano Santos, Eduardo e Mário Lúcio (Guarani); Guto, Cristian, Gilmak e Luiz Carlos (Fortaleza)

Renda - R$ 32.655,00

Público - 3.314 pagantes

Local - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)