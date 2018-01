Guarani se reabilita sobre o Paraná Mesmo jogando com 10 jogadores desde os 28 minutos do primeiro tempo, o Guarani venceu o Paraná, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória reabilitou o time campineiro, que agora soma seis pontos, dois a mais que o Paraná. O Guarani buscava a reabilitação após a derrota para o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre. O Paraná defendia sua invencibilidade, mas acabou perdendo. A vitória foi bastante justa, porque o time de Campinas foi determinado, marcou seu gol e ainda criou outras chances nos contra-ataques. O time paranaense tentou o empate apenas na base do abafa e se deu mal. O jogo começou equilibrado. O técnico Cuca, do Paraná, temia o jogo aéreo do Guarani, mas o gol da vitória saiu numa bonita tabela entre o atacante Wagner e Alex, completada pelo lateral-esquerdo aos 25 minutos. Três minutos depois, o inexperiente Simão cometeu uma falta desleal e foi acertadamente expulso. O atacante Wagner foi improvisado no lado até o intervalo. Na volta, o técnico Pepe sacrificou o meia Marquinhos para a entrada do zagueiro Bruno Quadros, improvisado no lado direito. O Paraná tentou ser mais agressivo, mas se perdeu diante do forte sistema de marcação do Guarani, que ainda usava bem os contragolpes. Num deles, Wagner saiu em velocidade e inverteu a jogada para Rafael, que ligou a Esquerdinha. O meia deu um "chapéu" no goleiro, mas foi interceptado por Ageu, aos 17 minutos. Os paranaenses buscaram o empate, confiando no bom futebol do meia Marquinhos. Mas exigiram apenas duas intervenções do atento goleiro Jean. Aos 43 minutos, aconteceu o que já era esperado. Wagner ganhou a dividida com o zagueiro Cristiano, passou p or outro adversário e, já dentro da grande área, completou com perfeição para definir o placar. Ficha Técnica Guarani: Jean; Simão, Paulão, Juninho e Alex; Emerson, Rafael (Reinaldo), Marquinhos (Bruno Quadros) e Esquerdinha; Wagner e Creedence (Lúcio). Técnico: Pepe. Paraná: Flávio; Milton (Valdir), Cristiano, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (Rodrigo Silva), Goiano, Fernandinho (Dauri) e Marquinhos; Caio e Renaldo. Técnico: Cuca. Gols: Alex, aos 25 minutos do primeiro tempo e Wagner, aos 43 minutos do segundo. Árbitro: Cléver Assunção Gonçalves (MG) Cartão amarelo: Juninho, Valdir e Milton. Cartão vermelho: Simão. Público: 2.986 pagantes. Local: Estádio Brinco de Ouro (Campinas).