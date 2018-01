Guarani se reforça com o meia Alexandre O Guarani apresentou nesta terça-feira seu oitavo reforço para a temporada 2004. O meia Alexandre, que estava no Atlético-MG, assinou contrato e fica no Brinco de Ouro até o final do ano. "Finalmente vou poder jogar em Campinas. Nasci em Santo André, mas vivi toda minha infância aqui, tanto que joguei nas categorias de base de Ponte Preta e Guarani", afirmou o jogador. José Alexandre Alves Lindo tem 29 anos e iniciou sua carreira no União São João de Araras, onde trabalhou com o atual gerente de futebol do Guarani, Jair Squarizzi. Em 1995, a pedido do técnico Telê Santana, foi para o São Paulo. Depois, passou por Kyoto Purple Sanga (Japão), Santos, Portuguesa, Coritiba e Atlético-MG. "Tinha propostas de Palmeiras, Grêmio, Goiás e Ponte Preta, mas resolvi aceitar o convite do Guarani em virtude da minha amizade com o Squarizzi e também por causa das ótimas referências que tive daqui", explicou o jogador. Antes de Alexandre já haviam chegado ao Guarani os laterais Júnior Barbosa e Patrick, os volantes Loscri e Marcelo Scrocca, o meia Liberman e os atacantes Ludemar e Albertinho. Nesta quarta-feira é esperada a definição das contratações do atacante Rico, do São Paulo, e da apresentação do volante Sidnei, ex-Fluminense. "Com a chegada destes dois encerramos nossas contratações. Só abriremos exceções se aparecer um grande negócio para o Guarani", afirmou o vice-presidente do clube, Toninho Secacci.