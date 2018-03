Guarani se reforça com três atacantes A diretoria do Guarani confirmou, no início da noite desta quinta-feira, a contratação de três atacantes de uma só vez: Reinaldo, ex-Portuguesa Santista; Zé Alcino, ex-Grêmio, e Wágner, ex-Figueirense. O curioso é que todos são meias-atacantes e não têm características de jogar dentro da área como centroavante. ?Não sou um camisa nove?, observou Zé Alcino, de 29 anos, que há três anos estava no futebol chinês, depois de dois anos na França. Ele começou a carreira no Internacional-RS, mas em 1995 se transferiu para o Grêmio, onde fez muito sucesso até 1999. Reinaldo, de 29 anos, também tem boa experiência tendo passado por União São João, São Paulo, Sport Recife, Paraná e, no último Campeonato Paulista, esteve na Portuguesa Santista. Wágner, também com 29 anos, estava encostado no Figueirense e não conseguiu acertar sua ida para o Sport Recife. Os três reforços devem passar por exames médicos e assinar contrato nesta sexta-feira. A diretoria promete ainda trazer um centroavante, depois das tentativas frustradas com Finazzi e Sandro Gaúcho.