Guarani se reforça no setor ofensivo Dentro da política do "bom e barato", o Guarani contratou um novo atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. É Vágner Carioca, que estava no Criciúma, mas que já se destacou no futebol paulista, em 2004, quando foi artilheiro da Série A-3, com 14 gols, pelo Guaratinguetá. Ele ficará em Campinas até dezembro. Ainda no ano passado, o atacante marcou seis gols pelo time catarinense pela Série A do Brasileiro. Na Série B, vinha sendo pouco usado, tanto que marcou apenas um gol na vitória sobre a Anapolina. No começo da semana ele foi afastado do elenco depois de se envolver numa briga na cidade. Coincidentemente, a estréia dele pode acontecer diante do próprio Criciúma, dia 17, pela nona rodada. Neste jogo, o time deve ter também a estréia do lateral-esquerdo Adavílson, contratado no mês passado após passagens por Águas de Lindóia, Londrina, Brasiliense e Portuguesa Santista. Ele ocupará a vaga de Adalto, suspenso com três cartões amarelos. O técnico Luiz Carlos Ferreira confirmou que mais alguns reforços vão chegar no Brinco de Ouro nos próximos dias. O Guarani soma oito pontos na competição.