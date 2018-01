Guarani se refugia em Jacutinga Único clube do interior que nunca disputou a segunda divisão paulista, o Guarani vive uma situação dramática. Lanterna do Campeonato Paulista da Série A-1, o time é o mais ameaçado pelo rebaixamento e, para fugir da pressão da semana decisiva, sua comissão técnica tirou a equipe da cidade. Na tarde desta segunda-feira, os jogadores já treinaram na cidade mineira de Jacutinga. "Não vou abandonar o barco. Agora vou até o fim", prometeu o técnico Carlos Alberto Silva, antes de viajar. O maior problema, agora, é reanimar os jogadores, que estão abatidos após a derrota para o Botafogo, por 2 a 1. Esta foi a sétima partida do time sem somar pontos. E a idéia da comissão técnica é, justamente, tirar os jogadores do clima pesado dos últimos dias no Brinco de Ouro. Assim evita críticas diretas à Federação Paulista e ao presidente Eduardo José Farah, como as feitas pelo zagueiro Gláuber após a derrota em Ribeirão Preto. O zagueiro culpou diretamente o presidente da FPF pelas últimas arbitragens. "O Farah mandou os juízes roubarem o Guarani para derrubar o time". A falta de tranqüilidade realmente contagiou os jogadores. O meia Martinez e o volante André Gomes foram expulsos, por jogadas violentas, no final do jogo contra o time de Ribeirão Preto. Com apenas 14 pontos, o Guarani não depende mais de suas forças para escapar do rebaixamento. Mesmo se vencer a Portuguesa Santista, na última rodada, o time terá que torcer contra os seus concorrentes diretos na luta para fugir da Série A-2: Mogi Mirim, Internacional, Barbarense e Matonense. Mas o Guarani, com péssima campanha, perde nos critérios de desempate. O time só venceu quatro vezes e tem o pior ataque da competição, com apenas 16 gols marcados. O objetivo da diretoria é evitar o inédito rebaixamento. O clube garantiu o acesso em 1949 e fez sucesso em sua história no futebol paulista. Nestes 50 anos, o time esteve seriamente ameaçado apenas duas vezes. Uma delas em 1965, quando chegou a disputar o rebolo com o Noroeste, no Pacaembu, em São Paulo. A outra em 1983, quando escapou na última rodada ao vencer o Botafogo, por 1 a 0, em Ribeirão Preto, por 1 a 0, gol de Rubens Feijão, ex-meia do Bangu e do Santos.