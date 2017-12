Guarani se refugia em Jarinu Concentrado desde sexta-feira na Estância Santa Filomena, em Jarinu, o Guarani promete buscar sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro nos últimos cinco jogos que fará. O primeiro deles será contra o Vila Nova, terça-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas. "Temos que vencer os três jogos em casa e somar um pontinho fora", diz o técnico Luiz Carlos Ferreira, que espera somar mais 10 pontos e não perde a confiança no time apesar da irregularidade na competição. A tabela, porém, não é fácil. O Guarani receber á ainda Santa Cruz e Avaí, dois times que brigam por vagas, enquanto enfrentará fora o CRB, também na disputa por uma vaga e com o caxias, que luta contra o rebaixamento. Com 22 pontos, o time campineiro ocupa apenas uma posição intermediária e até agora, em 16 rodadas, nunca chegou entre os oito primeiros colocados. O time só deve ser definido momentos antes do jogo, mesmo porque as mudanças têm sido constantes.