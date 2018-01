Guarani segura empate com S. Caetano Surpreendentemente, o São Caetano, vice-campeão brasileiro de 2001, sofreu para conseguir um empate com o Guarani, em 1 a 1, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela quarta rodada do Torneio Rio-São Paulo, neste domingo. O São Caetano é o último colocado entre os paulistas, com quatro pontos, um a menos que o Guarani e Etti Jundiaí. Os três, teoricamente, brigam para fugir do rebaixamento. Jogando muito mal no primeiro tempo, o São Caetano teve que correr muito na etapa complementar. Surpreendendo pela disposição, o Guarani começou o jogo dominando as ações. Com o meio campo bem montado pelo técnico Zé Mário, o time de Campinas não deixava o São Caetano sair jogando, realizando uma forte marcação nos armadores do adversário, Aílton e Adãozinho. Deste modo, os volantes Marcos Senna e Marlon tinham que se arriscar no ataque, abrindo a defesa do São Caetano e deixando livres para jogar Marcinho e Léo, do Guarani, peças chaves do gol do Guarani, que abriu o placar logo aos nove minutos de jogo. Sem marcação, Léo subiu pela intermediária, do lado direito, e chutou com força para o gol. O goleiro Sílvio Luiz fez uma bela defesa, mas espalmou a bola para a pequena área onde estava o baixinho Marcinho, que cabeceou para o gol aberto: 1 a 0. Após o lance, o goleiro Sílvio Luiz foi substituído, porque caiu de mal jeito e machucou o cotovelo. Vendo a liberdade dada aos volantes, Jair Picerni tirou logo aos 20 minutos Marlon do time titular e colocou o atacante Wágner, que passou a subir pela ponta direita da defesa bugrina e fez segurar as subidas de Martinez, pelo lado esquerdo. A mudança deu resultado e o São Caetano começou a perder vários gols, com o goleiro César fazendo belas defesas aos 34 e 39 minutos, em chutes de Adãozinho e Marcos Senna. Ainda no primeiro tempo, o São Caetano teve um gol anulado pelo árbitro Wilson Luiz Seneme, aos 38 minutos, quando Aílton foi pego em impedimento dentro da pequena área antes de bater para gol. No segundo tempo, o São Caetano voltou melhor a campo e continuou a dominar o Guarani, em uma partida totalmente inversa ao que acontecia nos primeiros minutos. O Guarani, aparentemente cansado, já não marcava como na etapa inicial e dava espaço para o Azulão, principalmente para o atacante Wágner. O gol de empate do São Caetano aconteceu aos 20 minutos, com Somália. Ele recebeu lançamento de costas para Sangaletti, na entrada da área, fez uma ginga de corpo que deixou o volante no chão e chutou cruzado, de perna direita, para o fundo das redes do goleiro Luciano, que nada pode fazer: 1 a 1. Aproveitando o bom momento do time, Picerni tirou Anaílson, apagado no jogo, e colocou em campo o ex-pontepretano Marco Aurélio, querendo aumentar ainda mais a criatividade no meio campo do Azulão. Mas a mudança foi tardia e o Guarani conseguiu se segurar no campo de defesa, garantindo o bom empate fora de casa. Buscando melhorar sua posição no Rio-São Paulo, o São Caetano volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Bangu no mesmo "Anacleto Campanella". O Guarani também joga em casa, contra a Portuguesa, no sábado.