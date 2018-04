Guarani segura empate em Criciúma O Guarani segurou um empate por 1 a 1 nesta quarta-feira à noite em Criciúma (SC), graças a um gol de Viola, cobrando pênalti, e as boas defesas do goleiro Jean, que impediu a derrota ao defender uma penalidade máxima cobrada por Marcos Denner, aos 14 minutos do primeiro tempo. Sem vencer há oito rodadas, o Criciúma desde o primeiro minuto buscou o gol e Ângelo perdeu boa oportunidade antes do primeiro minuto, esbarrando numa boa defesa de Jean. Douglas, de fora da área, chutou com força, procurando o ângulo esquerdo e o goleiro do Guarani evitou que a bola entrasse. Aos seis minutos, no entanto, o goleiro do time de Campinas viu sua sorte desaparecer. Cléber Gaúcho recebeu na frente da área, driblou um zagueiro girando o corpo e chutou forte, tentou encobrir Jean. A bola tocou na trave e quando o goleiro bugrino se virou, a bola acertou seu pé e entrou, fazendo Criciúma 1 a 0. Aos 14 minutos, Carlinhos, do Guarani, cometeu pênalti segurando Ceará. Marcos Denner chutou mas Jean foi buscar a bola, defendendo no canto baixo esquerdo. Até o final do primeiro tempo o Criciúma criou mais seis boas oportunidades para ampliar e Jean evitou que a bola entrasse. Aos 36 minutos, Viola foi derrubado por Toninho, na área. Outro pênalti e o próprio atacante cobrou o pênalti, empatando a partida, no primeiro chute a gol do seu time até aquele momento do jogo. No segundo tempo o panorama se repetiu. O Criciúma dominando, o Guarani só se defendendo e não conseguindo encaixar os contra ataques. Por fim, o jogo terminou empatado em 1 a 1.