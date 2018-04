Guarani segura Luciano Baiano Por muito pouco o Guarani não perdeu o passe do lateral-direito Luciano Baiano. O seu contrato acaba em fevereiro e, pela lei vigente, ele teria direito a ficar com seu atestado liberatório. O caso, porém, foi contornado com o procurador do jogador, Oliveira Junior, que vai manter o jogador no estádio Brinco de Ouro pelo menos até maio. O acordo mantém Luciano no clube, mas fica condicionado à sua liberação desde que apareça algum negócio interessante para todos as partes. O Goiás, dirigido por Hélio dos Anjos, já manifestou interesse no jogador, que disputou o Campeonato Goiano do ano passado. A diretoria também negocia um acordo com o centroavante Zé Carlos, ex-Botafogo carioca. Ele já defendeu o Guarani ano passado - chegou em Campinas no final do Campeonato Paulista. Mas participou de apenas alguns jogos na temporada, porque fraturou um dedo do pé e ficou quase três meses fora. O maior problema é contornar seu salário, que giraria em torno de R$ 60 mil. O novo teto salarial do clube não ultrapassa R$ 25 mil. O elenco continua treinando desde sexta-feira na cidade de Monte Sião. Os seis reforços para esta temporada estão integrados ao grupo dirigido por Zé Mário - o goleiro César, o lateral Roberto Silveira, o zagueiro Aderaldo, os meias Dudu e Souza, além do atacante Beto.