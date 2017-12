Guarani sem acordo com dispensados Na véspera de enfrentar o Palmeiras, a direção do Guarani viveu outro dia tumultuado por não conseguir desligar nove jogadores do elenco por falta de empenho. A última proposta do clube era para que os jogadores dispensados treinassem em separado no Centro de Treinamento, longe do gramado do Brinco de Ouro, onde continuam trabalhando os demais jogadores. Não houve acordo e, agora, a situação será resolvida através de medidas jurídicas. "Acho tudo uma falta de respeito para com profissionais. Só queríamos fazer nosso trabalho ou então receber nosso direito", disse o experiente atacante Viola, que encabeça a lista de afastados. Ele também voltou a ser irônico com a atual diretoria: "Se não tem competência, então que pegue latas na rua". O supervisor de futebol, José Eduardo Chimello, se reuniu com os jogadores à tarde, uma vez que eles exigiam em continuar treinando junto ao elenco. Nesta tarde, a direção fez uma proposta, no mínimo, provocativa: a volta de todos, mas treinando em separado, de segunda-feira à sábado, em dois períodos, às 7 e às 13h30. "É um absurdo, porque o clube não está cumprindo com a lei em nenhum caso", esbravejou a advogada Mariju Soares, que representa o grupo afastado. Segundo Chimello, parte do grupo (seis jogadores) quer a rescisão amigável de contrato, o que será encaminhado para a diretoria que ficou de dar uma resposta até esta sexta-feira. Todos têm contrato até o dia 31 de dezembro. Dois - Viola e Carlinhos - não aceitam nenhum tipo de acordo e vão deixar o caso sob responsabilidade da advogada, que fará as reivindicações na justiça. Apenas um jogador aceitou se desligar já do clube: o zagueiro João Carlos. Os outros jogadores, a partir de agora, os atletas vão aguardar em casa. São eles: o lateral Dida; o zagueiro Carlinhos; o volante Douglas; os meias Valdeir, Ailton e Luís Fernando; os atacantes Valdir Papel e Viola. Time mudado - Com indisfarçável clima de desconfiança entre os jogadores, o técnico Jair Picerni tentou dar moral para os novos titulares. Se a diretoria "jogou a toalha", o técnico reluta em afirmar que o time ainda vai lutar para evitar o rebaixamento para a Série B em 2005. O time campineiro é vice-lanterna, com 40 pontos, e precisa de pelo menos mais 12 pontos para não sofrer o descenso. Tudo isso, em cinco jogos. A saída escolhida pelo técnico foi testar alguns jogadores do time "B" que garantiu vaga para decidir o título da Copa FPF, em dois jogos, contra o Santos. A principal novidade foi a utilização do esquema 3-4-3. Os atacantes seriam Catatau, Sandro Hiroshi e Evandro Roncatto. Sem Dida, dispensado, e Simão, suspenso com três cartões amarelos, Serginho deve ser improvisado na lateral direita. Este pode ser o último jogo de Jair Picerni sobre o comando do Guarani, uma vez que ele passou a ser um dos preferidos na lista do Cruzeiro, que há dois dias demitiu Marco Aurélio Moreira. A saída de Picerni do Brinco de Ouro não seria surpresa, uma vez que ele recebeu R$ 60 mil antecipado para assumir o cargo e teria mais R$ 140 mil de prêmio para livrar o time do rebaixamento, o que parece quase impossível.