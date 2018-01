Guarani será cauteloso em Santos Assustado com a falta de regularidade do Guarani, o técnico Jair Picerni já avisou que vai armar um esquema defensivo para tentar segurar o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro. A intenção é evitar mais uma derrota (perdeu para o Santo André, por 3 a 1, na última sexta-feira). "Não dá para enfrentar para encarar o Santos de igual para igual. O Santos é um time campeão e precisamos ter muito cuidado na marcação, depois vamos ver como atacar", diz o treinador. Picerni, assumindo sua parte de responsabilidade pelo último resultado, reconheceu que armou o time muito ofensivo no ABC. O Guarani atualmente tem cinco pontos, ocupando a 14ª posição na classificação da Série A-1 do Campeonato Paulista deste ano.